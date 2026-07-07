ADOCCO dice muerte de joven a manos de agente policial pone en evidencia fracaso de la reforma de la Policía Nacional

Pide cancelación inmediata de agente para que no disfrute del privilegio del resort de Operaciones Especiales
Entidad considera que las actuaciones de algunos miembros no se corresponden con la millonaria inversión realizada en el proceso de transformación institucional
Santo Domingo, D. N., 6 de julio del 2026.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) afirmó que la muerte de un joven a manos de un agente de la Policía Nacional constituye un hecho profundamente lamentable que pone en evidencia las debilidades que aún persisten en el proceso de reforma policial impulsado por el Gobierno.
La entidad sostuvo que este tipo de acontecimientos genera preocupación en la ciudadanía y plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones implementadas para transformar la conducta, la formación y el desempeño de los miembros de la institución del orden.
ADOCCO señaló que las actuaciones de algunos agentes no guardan correspondencia con la significativa inversión de recursos públicos destinada al proceso de reforma policial, que ha incluido el pago de comisionados y asesores nacionales e internacionales, programas de capacitación, adquisición de nuevos uniformes y equipos, así como la implementación de diversos proyectos dirigidos a fortalecer la institución.
«La sociedad dominicana esperaba que los cuantiosos recursos invertidos en la reforma policial se tradujeran en un cambio real de cultura institucional, mayor respeto a los derechos fundamentales y una relación más cercana y profesional entre la Policía Nacional y la ciudadanía», expresó la organización.
La entidad manifestó que hechos como este afectan la credibilidad del proceso de reforma y evidencian la necesidad de evaluar de manera objetiva los resultados alcanzados hasta el momento, identificando las fallas que impiden consolidar una institución moderna, profesional y respetuosa de los derechos humanos.
ADOCCO exhortó a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer las circunstancias del hecho, establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar que prevalezca el debido proceso, evitando cualquier manifestación de impunidad.
Asimismo, consideró indispensable que el proceso de reforma policial sea sometido a una evaluación integral que permita determinar si los recursos invertidos han producido los resultados esperados y, de no ser así, introducir las correcciones necesarias para garantizar una transformación efectiva de la institución.
Pide cancelación inmediata de agente para que no disfrute del privilegio del resort de Operaciones Especiales, donde suelen ser recluidos los miembros de la institución, en conflicto con la Ley, en actuaciones policiales, lo que no es el caso, ya que el cabo José Francisco Moreta Heredia le arrebató la vida al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, en un uso desproporcionado de la fuerza.
Finalmente, la organización reiteró que la seguridad ciudadana debe sustentarse en una Policía Nacional profesional, eficiente, transparente y plenamente comprometida con el respeto a la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales de todos los dominicanos.