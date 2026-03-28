Adán Cáceres rompe el silencio en fase final del caso: “No tengo nada de qué arrepentirme y las pruebas demuestran mi inocencia”

SANTO DOMINGO, RD – En un giro decisivo durante la etapa final del proceso judicial que se sigue en su contra, el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, ofreció declaraciones contundentes en las que reafirmó su inocencia y criticó duramente la narrativa que el Ministerio Público ha construido alrededor del caso.
Cáceres, quien hasta ahora había mantenido una postura reservada ante los medios, calificó el expediente en su contra como una «verdad retorcida», diseñada para alimentar el morbo y el entretenimiento mediático en lugar de buscar la justicia objetiva.
«Se le ha dado un giro con una narrativa sensacionalista y espectacular para alimentar un morbo de aquello que no requiere información, sino entretenimiento», expresó Cáceres durante una reciente intervención.
El exoficial destacó que el proceso ha sido guiado por una estrategia que busca mantener el interés del público sobre hechos que, según afirma, nunca ocurrieron. “No se quiere llevar al consumidor de la información una verdad genuina, sino un entretenimiento en el cual la persona mantenga el interés en una narrativa de acontecimientos que no sucedieron”, añadió.
Asimismo, Cáceres subrayó que, tras un largo proceso de investigación y juicio, las autoridades no han podido sostener las acusaciones con pruebas fehacientes. «Hasta el día de hoy, no han podido sostener con pruebas [las acusaciones], porque de lo que se trató fue precisamente de eso, de una narrativa».
Con estas declaraciones, Adán Cáceres Silvestre encara la fase final del juicio, manifestando tranquilidad ante los resultados esperados y reiterando que su gestión y sus acciones personales están libres de cualquier ilícito.
El caso, que ha captado la atención nacional, entra ahora en sus momentos definitorios, donde el tribunal deberá ponderar si los argumentos presentados por la defensa y las declaraciones del imputado logran desestimar las acusaciones formuladas por el órgano acusador.