Aclaran inversión de RD$81 millones en Santuario Santo Cristo de los Milagros incluye varias obras, no solo verja perimetral

Monseñor Daniel Lorenzo Vargas explica que trabajos abarcan seguridad, drenaje pluvial y mejoras estructurales
Bayaguana, Monte Plata. – La construcción de la verja perimetral del Santuario Santo Cristo de los Milagros forma parte de un conjunto de obras ejecutadas en el lugar, cuya inversión total asciende a RD$81 millones, y no únicamente a la edificación de dicha estructura, según aclaró el vicario episcopal, monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar.
La aclaración surge a raíz de un video que circula en redes sociales, donde se interpreta erróneamente que el monto invertido corresponde exclusivamente a la verja perimetral, cuando en realidad los recursos fueron destinados a múltiples intervenciones dentro del santuario.
Monseñor Vargas Salazar, quien fungió como veedor y supervisor del proyecto, explicó que la verja ha sido fundamental para garantizar la protección y seguridad de los peregrinos, así como para preservar la infraestructura y el ambiente de recogimiento espiritual del lugar.
Asimismo, indicó que dentro de los trabajos realizados se incluye el remozamiento del sistema de drenaje pluvial, debido a las condiciones propias de la zona, caracterizada por alta pluviometría, la presencia de una cañada en el área norte del santuario y niveles de agua subterránea a poca profundidad en gran parte del terreno.
Destacó que el diseño de la verja responde al concepto original del santuario, concebido como una expresión artística de un pueblo en oración, permitiendo la visibilidad del espacio y garantizando una estructura sólida con cimientos profundos.
El religioso reconoció que estas condiciones técnicas y ambientales influyeron en el costo de las obras, pero subrayó que se trata de una inversión integral orientada a mejorar la seguridad, funcionalidad y sostenibilidad del santuario.
Finalmente, agradeció la ejecución de estos trabajos, al considerar que aportan significativamente al crecimiento espiritual de Bayaguana, así como al desarrollo ecoturístico de la provincia Monte Plata.