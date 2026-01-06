Compartela

Santo Domingo, R.D.– El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso una serie de cambios en el tren gubernamental mediante el Decreto núm. 2-26, con nuevas designaciones en los sectores agropecuario, fiscal, de género y de políticas sociales, como parte de una reorganización administrativa para el período de gobierno en curso.

De acuerdo con la disposición, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme fue designado ministro de Agricultura. Espaillat Bencosme es ingeniero agrónomo, egresado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector arrocero nacional. Ha estado vinculado a procesos de modernización agrícola y fue reconocido en 2021 por la Junta Agroempresarial Dominicana como Agroempresario del Año.

En el ámbito fiscal, el decreto nombra a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Urrutia Sangiovanni es contador público autorizado, con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Es socio fundador de la firma Moore ULA y ha participado en la elaboración y revisión de marcos legales vinculados al sistema tributario y societario del país.

Asimismo, Gloria Roely Reyes Gómez fue designada ministra de la Mujer. Reyes Gómez es abogada, con formación en Derecho Internacional y Microfinanzas, y fue diputada por la circunscripción número 5 del Distrito Nacional durante el período 2016-2020. Previamente se desempeñó como directora general del programa Supérate, donde estuvo a cargo de la ejecución de políticas de asistencia y desarrollo social.

En el área social, el decreto establece la designación de Mayra Jiménez como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate. Jiménez fue ministra de la Mujer desde el año 2020 y cuenta con experiencia en foros regionales e internacionales vinculados a políticas de igualdad y derechos de las mujeres. De igual modo, Geanilda Vásquez asumirá como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Vásquez es doctora en Derecho, con maestría en Gerencia Pública, y ha ocupado diversas posiciones en la administración pública, incluyendo funciones diplomáticas y de gestión institucional.

El presidente informó que con estas nuevas designaciones el gobierno inicia una nueva etapa que traiga transformaciones para seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos.

