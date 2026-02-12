Abinader designa a Maira Morla Pineda como nueva directora general del INFOTEP

Compartela

Morla Pineda tiene más de tres décadas de experiencia dentro de la institución, se desempeñaba como subdirectora general desde 2014.

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Maira Margarita Morla Pineda como nueva directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), mediante el Decreto núm. 95-26.

La designación se produce en cumplimiento de lo establecido en la Ley núm. 116, que crea el INFOTEP, la cual dispone que su director general debe ser seleccionado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna sometida por la Junta de Directores del Instituto. En este caso, la terna fue remitida el 10 de febrero de 2026 e incluía además a Luis Manuel Rodríguez Acosta y Luis Hernani Beltré Mesa.

Morla Pineda cuenta con más de tres décadas de experiencia dentro del INFOTEP, donde ha ocupado posiciones directivas de alto nivel. Hasta la fecha de su designación se desempeñaba como subdirectora general (2014-2026), luego de haber ejercido como gerente regional central, directora regional sur y suroeste, y responsable de distintas áreas estratégicas de apoyo a la competitividad empresarial y laboral.

Es licenciada en Contabilidad por la Universidad Dominicana O&M y posee maestrías en Alta Gerencia y en Educación por el INTEC, además de un posgrado en Administración de la Educación Técnica y de la Formación Profesional. Su perfil combina formación académica especializada con amplia capacitación en liderazgo, calidad, planificación estratégica, TICs e industria 4.0.

Durante su trayectoria ha impulsado proyectos de modernización tecnológica, energías renovables, certificaciones internacionales de calidad bajo normas ISO 9001, así como programas de articulación con sectores productivos nacionales e internacionales. También ha representado al país en escenarios como la Asamblea Mundial WorldSkills y congresos vinculados a economía circular, turismo, zonas francas y formación profesional.

