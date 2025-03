90% de la municipalidad del PRM apoya a David Collado afirma Pedro Richardson

Compartela

El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Pedro Richardson afirmó que el 90% de la municipalidad del país apoya a David Collado para la presidencia en el 2028, calificándolo como uno de ellos proyectos más sólidos a lo interno del PRM.

“Nuestro partido, el Revolucionario Moderno, en el caso de los distritos municipales alcanzamos con aliados unos 188 distritos municipales, de esos David Collado tiene 137, tenemos 126 alcaldes, de esos 88, yo te estoy hablando de los que están consolidados, gente empoderada”, indicó.

Al ser entrevistado en el programa Infórmate que se transmite los domingo por RNN, Richardson aseguró que David Collado cuenta con el mejor posicionamiento y una historiade servicio, destacando su desempeño, tanto cuando fue diputado, como en su gestión en la alcaldía del Distrito Nacional y en la actualidad como ministro de Turismo.

“David va a ganar con un 80 a 20, actualmente compitiendo todos contra todos David aparece con un 62%, es que David es la garantía del triunfo y continuidad del legado del presidente Luis Abinader”, puntualizó.

Detalló que el proyecto cuenta con el apoyo del presidente de la Federación Dominicana de Municipios, alcalde de Samaná, Nelson Núñez, el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, Leocito José (Tito), alcalde de Don Juan, Monte Plata; el presidente de la Asociación Dominicana de Regidores, Elías Reynoso, la presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas, Gisselle Santana, alcaldesa de Bánica, el presidente de la Asociación Dominicana de Vocales, Cuqui Tejeda y el presidente de la Asociación Dominicana de Ex Alcaldes Distritales, Domingo Urbáez, liderados por el ex alcalde de La Vega y ex presidente de FEDOMU, Kelvin Cruz.

