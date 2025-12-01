Seguros Reservas junto a corredores de seguros celebra su vigésimo cuarto aniversario.

SANTO DOMINGO. Seguros Reservas celebró un cóctel conmemorativo con motivo de su 24° aniversario, en un encuentro que reunió a corredores de seguros, destacados reaseguradores, ejecutivos de la institución, miembros del Consejo de Administración y de su casa matriz, el Banco de Reservas, para celebrar los logros alcanzados.
En la actividad fueron reconocidos los corredores que superaron las metas de producción el pasado año, destacando su compromiso, desempeño y contribución al crecimiento sostenido de la empresa. El encuentro también sirvió como espacio para reafirmar la estrecha relación que Seguros Reservas mantiene con los intermediarios que forman parte fundamental de su red comercial.
Durante el encuentro, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez Veras, expresó la enorme satisfacción que representa formar parte de una institución respaldada por un equipo de profesionales que están dejando una huella significativa en la industria aseguradora dominicana.
Valdez Veras reconoció la labor de los corredores de seguros, resaltando que no son simplemente un canal más dentro del negocio asegurador, sino asesores estratégicos de los clientes. En ese sentido, destacó que los corredores interpretan necesidades, explican condiciones y acompañan decisiones que impactan directamente el patrimonio y la tranquilidad de personas y empresas.
De su lado, el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, se dirigió a los presentes para felicitar la amplia trayectoria de Seguros Reservas, resaltando su crecimiento sostenido y su contribución al fortalecimiento del sector. Durante sus palabras, destacó además la solidez que exhibe actualmente la industria aseguradora dominicana.
Por su parte, el doctor Leonardo Aguilera, presidente del Consejo de Administración de Seguros Reservas y presidente Ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, expresó el orgullo de contar dentro de la gran familia Reservas con esta importante filial, resaltando el significativo aporte que ha realizado durante más de dos décadas para promover el bienestar, la protección patrimonial y la tranquilidad de miles de familias dominicanas.
La celebración del 24° aniversario reafirma el compromiso de Seguros Reservas con el desarrollo del sector asegurador dominicano, la excelencia en el servicio y el fortalecimiento de alianzas estratégicas que continúan impulsando su crecimiento y su posicionamiento en el mercado.
ACERCA DE SEGUROS RESERVAS
Seguros Reservas es una empresa que cuenta con 24 años de gestión y funcionamiento en el sector asegurador. El comportamiento de sus principales indicadores la consolidan como la segunda compañía de seguros del mercado por volumen de primas, resultado de una trayectoria sostenida, una cartera diversificada y una gestión prudente del riesgo, orientada a la protección de los intereses de los asegurados, intermediarios y aliados estratégicos.
La empresa cuenta con dos calificaciones de riesgo otorgadas por firmas especializadas de prestigio internacional, las cuales evalúan su capacidad financiera, solvencia y desempeño técnico. Estas evaluaciones independientes respaldan la fortaleza patrimonial y la adecuada administración de sus compromisos:
- Calificación de riesgo A- Excellent otorgada por AM Best, firma internacional líder en la evaluación de aseguradoras a nivel global, reconocida por su enfoque técnico en la solidez financiera, desempeño operativo y capacidad de cumplimiento de obligaciones con los asegurados.
- Calificación de riesgo AAA emitida por Feller Rate, agencia clasificadora con amplia trayectoria en América Latina, especializada en el análisis independiente de riesgo crediticio y financiero de instituciones del sector asegurador y financiero.
Entre las principales fortalezas financieras y operativas de la empresa al cierre de 2025, se destacan:
- Crecimiento sostenido de las primas suscritas al cierre de diciembre de 2025, por RD$27,482 millones evidenciando una evolución positiva de su cartera.
- Índice de solvencia de 3.1, que supera los requerimientos regulatorios vigentes de un 1.
- Utilidades netas por RD$2,679 millones, las más altas en los últimos años.
- Resultados técnicos y financieros favorables, sustentados en una gestión eficiente y disciplinada.
- Crecimiento interanual positivo, en línea con los objetivos estratégicos de la organización.
- Política de inversiones prudente, orientada a la seguridad, liquidez y rentabilidad, conforme a la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana y a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros.
Seguros Reservas se consolida como una empresa cercana, confiable y comprometida con el bienestar de la gente y el desarrollo del país.
CELEBRA EUCARISTÍA POR ANIVERSARIO
Recientemente Seguros Reservas celebró una solemne eucaristía en la Catedral de Santo Domingo Nuestra Señora de la Encarnación, con motivo de su 24 aniversario, reafirmando su compromiso con la protección de las familias dominicanas ye l desarrollo sostenible del país.
La ceremonia reunió a miembros del Consejo de Administración, ejecutivos, colaboradores, aliados estratégicos, corredores e intermediarios de seguros, así como representantes de su casa matriz, el Banco de Reservas de la República Dominicana, quienes acompañaron este momento de acción de gracias por más de dos décadas de crecimiento sostenido y trabajo constante.
Durante la celebración, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, señor Luis Valdez Veras, expresó que “la cifra de veinticuatro años representa más que el paso del tiempo. Representa constancia, disciplina y decisiones responsables. Representa la confianza sostenida de miles de dominicanos que han encontrado en nosotros respaldo, estabilidad y acompañamiento en momentos determinantes de sus vidas”.
Asimismo, señaló que “celebrar 24 años no es simplemente mirar atrás con satisfacción; es mirar hacia adelante con determinación. Hoy podemos afirmar, con serenidad y con convicción, que Seguros Reservas es una institución sólida, preparada y comprometida. Tenemos raíces profundas, nuestro propósito claro y la determinación de seguir siendo un pilar de confianza para el pueblo dominicano”.