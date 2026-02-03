Ministerio de Defensa y CESAC anuncian convocatoria para Aspirantes AVSEC Santo Domingo

Compartela

El Ministerio de Defensa, a través del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), anunció la apertura de la convocatoria para el concurso de admisión de Aspirantes AVSEC, dirigida a jóvenes interesados en integrarse al sistema de seguridad de la aviación civil de la República Dominicana.

Esta iniciativa forma parte del fortalecimiento continuo de la seguridad aeroportuaria nacional y busca captar ciudadanos con vocación de servicio, disciplina, integridad y alto sentido de compromiso con la defensa de los intereses del país.

Los aspirantes seleccionados recibirán formación especializada para desempeñarse como agentes AVSEC (Aviation Security), asumiendo la responsabilidad de contribuir a la protección de los aeropuertos, pasajeros, tripulaciones, aeronaves e instalaciones aeroportuarias, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de seguridad de la aviación civil.

El CESAC informó que la recepción de documentos inicia el 2 de febrero y que esta primera fase estará dirigida exclusivamente a aspirantes masculinos, conforme al cronograma establecido para el proceso de admisión.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de febrero. Formar parte del CESAC representa la oportunidad de desarrollar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, con acceso a capacitación técnica, estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional en el ámbito de la seguridad aeroportuaria.

Los interesados pueden obtener más información sobre requisitos y proceso de admisión comunicándose a los teléfonos 809-549-8027, extensión 2077, vía WhatsApp al 809-796-8546. Asimismo, pueden dirigirse a la sede del CESAC, ubicada en la Calle Ing. Zoilo Hermógenes García #419, Antigua Prolongación Ruta 66, Las Américas, Santo Domingo Este, R.D., para orientación presencial y entrega de los documentos requeridos. Con esta convocatoria, el CESAC reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad de la aviación civil y la protección del espacio aeroportuario nacional.

