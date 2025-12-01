Compartela

Gabinete de Política Social fortalece acciones sociales en Santiago y San Cristóbal bajo la coordinación de Tony Peña Guaba

El Gabinete de Política Social continúa desarrollando un amplio programa de inclusión social en distintas comunidades del país, con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Bajo la coordinación de su titular, Tony Peña Guaba, las jornadas han permitido acercar los servicios del Gobierno y promover soluciones efectivas que generen bienestar social.

En Santiago, el Gabinete llevó sus servicios al distrito municipal Hato del Yaque y al municipio Santiago de los Caballeros, impactando a cientos de residentes con ayudas directas, acceso a los programas de la Red de Protección Social y acompañamiento comunitario.

De igual forma, las acciones se extendieron a la provincia de San Cristóbal, donde fueron visitados los municipios Yaguate y San Gregorio de Nigua. En estos territorios se ofrecieron servicios de salud, apoyo social y asistencia focalizada para las personas en mayor situación de necesidad.

Las jornadas sociales estuvieron encabezadas por el director de Salud y responsable de las jornadas del Gabinete, el doctor Guillermo Moringlane, quien además coordinó la entrega de medicamentos en el Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón, garantizando atención oportuna a los pacientes y fortaleciendo la respuesta sanitaria en la zona.

El Gabinete de Política Social reafirma su misión de ser “La Cara Social del Gobierno”, trabajando de manera constante y cercana con las comunidades, y llevando soluciones que impactan de manera positiva a las familias dominicanas.

