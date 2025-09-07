Compartela

Presidente Abinader y ministro Collado entregan tres nuevas obras turísticas en Puerto Plata

Las intervenciones, con un costo millonario, fueron en Maimón y el Casco Urbano de San Felipe.

Puerto Plata. – El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron tres obras en la provincia de Puerto Plata, que requirieron una inversión de más de RD$ 262,270, 577, las que tendrán un impacto directo en el fortalecimiento del desarrollo turístico de esta provincia.

El presidente Abinader y el ministro Collado dejaron inaugurado el acceso a playa Teco en Maimón, la reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico y el edificio que alojará a la filial de la Asociación Dominicana de Prensa Turística de Puerto Plata y el Museo de Turismo.

El presidente Abinader destacó la importancia de las tres obras y reiteró su compromiso con desarrollo turístico de Puerto Plata.

Dijo que obras, como el acceso a playa Teco, tiene un impacto directo en la economía de la provincia, especialmente en el distrito municipal de Maimón.

«Donde llega el turismo, llega el desarrollo. Porque cuando llega un turista a través de los cruceros y la vía aérea ahí se mueve toda la economía. Es una dinámica económica que conocemos muy bien», afirmó el presidente Abinader en la inauguración de la entrada de acceso a playa Teco.

El ministro Collado destacó la importancia de esas obras y su impacto en el desarrollo del turismo en la Novia del Atlántico, que sigue tomando un nuevo y fuerte impulso, generando cada vez más empleos.

‘’Estas obras son de trascendental importancia para el turismo en Puerto Plata, ya que estamos hablando del acceso a una de las más visitadas playas de Maimón, la reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico y el anhelado edificio que alojará a los periodistas turísticos y al Museo de Turismo de Puerto Plata’’, dijo el ministro Collado al pronunciar las palabras en uno de los actos, que encabezó el presidente Abinader.

Asimismo, ambos valoraron como positiva las intervenciones que se realizaron en las 15 calles del casco urbano y la importancia del edificio que alojará las oficinas de ADOMPRETUR-Puerto Plata y al Museo del Turismo

Descripción de las obras.

La reconstrucción de la vía de acceso a playa Teco, en el distrito municipal de Maimón, que tuvo una inversión de RD$ 146, 929, 874, tiene un impacto social y de impulso al turismo en la zona.

El área intervenida es de una longitud de 3.6 kilómetros y ancho vial de 8.00 metros.

Esa obra, incluye también, la construcción de dos kilómetros de cunetas longitudinales, reconstrucción de alcantarillas existentes, limpieza y encache de cañadas, señalización horizontal y vertical.

La intervención en el caso urbano de San Felipe abarcó once calles con una inversión de RD$79,855,074 y consistió en la reconstrucción de más de 9,436 metros lineales de contén y 13, 497 metros cuadrados de aceras.

También comprende la readecuación de la capa de rodadura de tres ejes vitales equivalentes a 2, 273 metros cuadrados de asfalto y la construcción de rampas de acceso universal.

Entre las calles intervenidas figuran la Antigua Vía Férrea, la Restauración, San Felipe, 30 de Marzo, Aserradero, Los Jazmines, El Morro y la 27 de Febrero, entre otras.

El edificio que alojará las oficinas de la filial de Adompretur en Puerto Plata y el Museo de Turismo, tuvo una inversión de RD$35,485, 629.

Esa obra busca dar respuesta de manera directa a la promoción del turismo en la provincia a través de los medios de comunicación, y poner en funcionamiento el Museo del Turismo.

En el edificio de dos pisos, el Museo del Turismo funcionará en su primer nivel y consta con rampas de acceso para discapacitados, baños y un almacén.

En el segundo nivel estarán ubicadas las oficinas de Adompretur con áreas de recepción, salón multiuso, oficinas, comedor y baños.

Las tres obras fueron supervisadas por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas CEIZTUR del Mitur.

Diomedes Roque García (Roquelito), alcalde Puerto Plata; Divison Sánchez, alcalde de la Junta Distrital de Maimón; Claritza Rochtte Peralta,gobernadora; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Luis Abinader, presidente de la República; David Collado, ministro de Turismo; Ginette Bournigal, senadora; Brigitti Heinsen, presidenta del Clúster Turístico e Igor Rodriguez, director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil.

Escrita Por